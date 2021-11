Weer een ware (corona)strijd, maar we zijn beter gewapend: waarom de hoge pieken dit keer niet tot pijnlijke maatregelen leiden

Met 738 coronagevallen per 100.000 inwoners kleurt Vlaanderen sinds donderdag donkerrood op de Europese coronakaart. Dat is voor het eerst – tijdens de derde golf dit voorjaar bereikten we nooit dergelijke pieken, tijdens de tweede golf bestond de kleurschakering nog niet. De Wereldgezondheidsorganisatie toont zich “ernstig bezorgd” over de toename van het aantal besmettingen in Europa. En toch zijn er geen crisisvergaderingen, noodkreten of lockdownplannen. En dat heeft verschillende redenen.