Het verhaal over hoe Ingrid haar zus verloor, is heftig. Hoe ze met haar verdriet omgaat, is indrukwekkend. We hangen aan haar lippen, wanneer ze het vertelt aan onze koffietafel. Nochtans schept de grafzerk afstand, zegt ze. “Alleen aan zee, daar komt het verdriet boven. Daar voel ik haar. Linda kon uren naar de golven starten.”