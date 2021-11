Koppel dat seks had achter altaar komt er wellicht van af met een standje: “We zijn bereid hen te vergeven, maar eerst een gesprek”

Na de bekentenis van het koppel in kwestie hoopt men dat in Bree de rust wederkeert.

Het koppel achter het altaar in de kerk van wie de seksvideo de ronde van het internet deed, zal allicht niet gestraft worden. In ruil voor een schuldbekentenis, het volgen van een vorming én een succesvolle bemiddeling met de pastoor, is het Limburgse parket bereid om af te zien van vervolging. De kerkfabriek van Bree reageert licht sceptisch, maar is ook wel bereid tot het schenken van vergiffenis.