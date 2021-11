Geen voorrang meer voor Covid-patiënten in UZ Gent: “Niet te verantwoorden als we dat niet doen voor hartaanval of kanker”

De ziekenhuizen moeten op dit moment 25 procent van hun bedden op intensieve zorg vrijhouden voor coronapatiënten. Maar het UZ Gent gaat niet in op die vraag. “Dat idee is onverkoopbaar”, zegt hoofdarts Frank Vermassen. “De patiënten met covid voortrekken, is een fout signaal. Het is niet aangewezen bedden vrij te houden als we dat ook niet doen voor mensen met een hartaanval of kanker.”