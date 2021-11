Leiding van Amerikaanse kernonderzeeër uit functie gezet na botsing onder water

De Amerikaanse marine heeft de commandant en twee andere bevelhebbers van een nucleaire onderzeeër uit hun functie gezet, nadat de duikboot onder water tegen een berg was gebotst. De marine zegt dat ze het vertrouwen in het trio heeft verloren, melden Amerikaanse media.

De USS Connecticut raakte begin oktober in de Zuid-Chinese Zee beschadigd, maar kon verder varen. Aanvankelijk was sprake van een botsing met een onbekend object. Uit onderzoek is gebleken dat de onderzeeër van de klasse Seawolf een zeeberg heeft geraakt die niet op de kaarten stond. De Connecticut ligt momenteel in Guam, een Amerikaans eiland in de Grote Oceaan.

Geen van de bemanningsleden aan boord van de 107 meter lange duikboot raakte volgens de marine bij de botsing in levensgevaar. Wel liepen tien mensen lichte verwondingen op. Het incident kwam op een moment dat de spanningen tussen China en de Verenigde Staten in de regio toenamen.