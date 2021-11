“Voormalig succescoach van Bournemouth wordt manager van Newcastle”

Newcastle werd vorige maand overgenomen door een Saudische investeringsgroep en zette zijn manager Steve Bruce aan de deur. Aanvankelijk lag Unai Emery in pole positie om hem op te volgen, maar de Spaanse coach liet weten bij Villarreal te blijven.

“Villarreal is mijn thuis en ik ben 100 procent gefocust op de club”, liet Emery op Twitter weten. “Eerlijk, ik ben dankbaar voor de interesse van een grote club, maar ik ben nog dankbaarder hier te kunnen blijven. Ik heb Fernando Roig (de eigenaar van Villarreal, red.) laten weten dat ik deel wil blijven uitmaken van zijn project.”

Volgens Sky Sports heeft Newcastle daarop weer de gesprekken aangeknoopt met Howe en is de deal principieel rond. Al is de kans klein dat er voor het weekend, wanneer Newcastle het opneemt tegen Brighton, een echte aankondiging zou komen.

Howe zou tijdens de onderhandelingen indruk gemaakt hebben door zijn toekomstplan voor de club en zijn gedetailleerde research. De 43-jarige Engelsman kende een succesvolle periode bij Bournemouth. Hij leidde de club van de kelder van League Two via drie promoties in zeven jaar tijd naar de Premier League. In 2019-2020 degradeerde Bournemouth na een vijfjarig verblijf uit de Premier League en scheidden de wegen van Howe en de club waar hij ook voor voetbalde. In mei weigerde hij nog een aanbod van Celtic. Nu lijkt Howe dus op weg naar Newcastle.