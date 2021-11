Een dikke maand geleden was het nog niet eens zeker of Charles De Ketelaere (20) in de selectie van de Rode Duivels voor de Nations League zou zitten. Intussen is de vraag niet of, maar wel op welke positie ‘CDK’ tegen Estland en Wales minuten zal maken. “Martinez zal zich afvragen of het profiel van CDK wel past bij de rest van de basisploeg die hij voor ogen heeft.”