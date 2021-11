Wie wordt de rechtsback-up? Anderlecht zoekt vervanger voor twijfelende (en straks geschorste) Murillo

De positie van rechtsachter is een lacune bij Anderlecht. Het niveau van Amir Murillo (25) is gedaald en er wacht de Panamees een schorsing na een elleboogstoot. Zijn straf raakt vandaag bekend, maar als RSCA in beroep gaat, kan Murillo zondag alsnog spelen tegen Antwerp. Toch lijkt het duidelijk: paars-wit heeft in januari een nieuwe rechtsback nodig. Linkspoten Gomez of Mykhaylichenko of youngster Sardella zijn slechts noodoplossingen.