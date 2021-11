Openda komt te laat op bespreking voor Tottenham en start als straf op de bank

Onze landgenoot Loïs Openda staat bekend om zijn snelheid, maar zich snel naar een afspraak begeven, is kennelijk moeilijker. De 21-jarige Belgische belofte-international moest in de clash met Tottenham op de bank starten omdat hij te laat was voor een bespreking daags van de match.

Loïs Openda strafte zichzelf en zijn ploeg voor de topaffiche in de Conference League in Londen tegen Tottenham. Een levensbelangrijke match, maar Openda kwam toch te laat opdagen voor de (tactische) bespreking daags van de match. De Duitse trainer van Vitesse, Thomas Letsch, liet Openda als straf op de bank starten. “Waarom hij op de bank zit? Simpel. Omdat hij te laat kwam bij een bespreking vandaag”, aldus Letsch vóór de wedstrijd aan ESPN. “Of hij veel te laat was? Laat is laat. Het is een belangrijke wedstrijd en er zijn er regels die je moet naleven. Het was geen moeilijke beslissing. Of het Openda of een andere speler is: de regels zijn er voor iedereen. Hij zal wel een positieve reactie tonen als hij op het veld komt.”

Halfweg de wedstrijd mocht onze landgenoot invallen. De 3-2-eindstand stond toen al op het bord. (vdm)