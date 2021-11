OVERZICHT CONFERENCE LEAGUE. Tottenham wroet zich naar zege in eerste match onder Conte, AS Roma ontsnapt aan nieuwe blamage

Veel ogen gericht op Antonio Conte donderdagavond. De Italiaan zag hoe zijn nieuwe ploeg Tottenham een blitzstart nam tegen Vitesse, maar uiteindelijk moest zwoegen voor de zege in een match met drie rode kaarten en vijf goals. José Mourinho, ex-coach van de Spurs, kon met AS Roma maar nipt een nieuwe nederlaag tegen het verrassende Noorse Bodo/Glimt vermijden.

LEES OOK.EUROPA LEAGUE. Dries Mertens draagt eerste van het seizoen op aan zoontje, makkelijke zege voor Jason Denayer

Groep A

Macabi Tel Aviv 3-0 HJK

LASK 2-0 Alashkert

Groep B

AA Gent 1-1 Partizan Belgrado

Flora Talinn 2-2 Anorthosis

In de andere match in de groep van de Buffalo’s werden de punten eveneens gedeeld. De bezoekers leken halfweg hun schaapjes op het droge te hebben na doelpunten van Christofi en Popovic, maar na de pauze zetten de Esten de scheve situatie op 3 minuten recht. Door het gelijkspel tellen Flora Talinn en Anorthosis elk twee punten.

Groep C

AS Roma 2-2 Bodo/Glimt

Zorya Luhansk 2-0 CSKA Sofia

Na de 6-1 pandoering in Noorwegen had AS Roma iets recht te zetten tegen Bodo/Glimt. José Mourinho koos deze keer wel voor zijn sterkste ploeg maar dat leek niet veel te helpen. De bezoekers kwamen op slag van rust op voorsprong. ‘The Special One’ greep tijdens de koffie in met twee wissels en zag hoe zijn ploeg na tien minuten in de tweede helft langszij kwam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar iets voorbij het uur moesten de Romeinen opnieuw achtervolgen na een treffer van Botheim. Een nieuwe nederlaag wenkte, tot Ibanez in het slot de 2-2 tegen de netten werkte. Een nieuwe blamage vermeden, al zal Mourinho niet gelukkig zijn met een punt.

In de andere partij in groep C boekte Zorya Luhansk een late zege tegen CSKA. Zahedi en Sayyadmanesh zorgden pas in de laatste 5 minuten van de partij voor het verschil.

Groep D

AZ Alkmaar 2-0 Cluj

Randers FC 2-2 Jablonec

Groep E

Union Berlijn 1-2 Feyenoord

Slavia Praag 1-0 Maccabi Haifa

Invallers Dessers heeft het andermaal klaargespeeld. De door Genk uitgeleende spits werd op het uur ingebracht bij een 1-1-stand. Onze landgenoot had amper 8 minuten nodig om zijn ploeg op voorsprong te trappen tegen Feyenoord na geblunder van de Duitse doelman. Het bleek het beslissende doelpunt, gescoord werd er nadien niet meer, de Duitsers slikten nog wel twee rode kaarten.

In de andere partij in groep E klopte Slavia Praag Maccabi Haifa.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Groep F

Lincoln Red Imps 1-4 Slovan Bratislava

PAOK 1-2 Kopenhagen

Groep G

Tottenham 3-1 Vitesse

Stade Rennes 1-0 NS Mura

Alle ogen gericht op het debuut van Antonio Conte bij Tottenham. Veel wijzigingen voerde de Italiaan nog niet door na amper twee dagen in het zadel. De Spurs schoten als een speer uit de startblokken. Via Son, Lucas en een owngoal van Rasmussen stond het na minder dan een halfuur spelen 3-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar dan kwam de defensieve onzekerheid bij Tottenham weer bovendrijven en nog voor de rust stond het 3-2, dankzij goals van Rasmussen en Bero. Na de pauze leek het van kwaad naar erger te gaan voor de thuisploeg wanneer het met tien man verder moest na een tweede gele kaart voor Romero. Tottenham hield echter stand en zag hoe Vitesse de match zou beëindigen met negen spelers, na rode kaarten voor Doekhi en doelman Schubert.

LEES OOK. Openda komt te laat op bespreking voor Tottenham en start als straf op de bank

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij Stade Rennes, dat met het kleinste verschil won van NS Mura, was er nog geen spoor van de geblesseerde Doku. Loic Bade tekende een kwartier voor tijd voor het enige doelpunt. Rennes blijft aan kop met 10 punten, Tottenham en Vitesse volgen met respectievelijk 7 en 6 punten. NS Mura is puntenloos laatste.

Groep H

Omonia Nicosia 1-1 Basel

Almaty 1-2 Qarabag