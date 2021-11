Roberto Martinez zoekt spitsen: bondscoach maakt vandaag selectie bekend voor tweeluik Estland-Wales

LEES OOK (+). Lukaku en Batshuayi out, wie is dan diepe spits bij Rode Duivels? “Als Martinez flexibel genoeg is, zet hij gewoon De Ketelaere”

Thomas Tuchel kondigde aan dat Romelu Lukaku pas na de interlandbreak weer speelklaar zal zijn na zijn enkelletsel. Uiteraard staat de Chelsea-trainer zijn spits niet graag af voor interlands. Het kan best dat Martinez Lukaku dinsdag bij de eerste training toch naar België laat komen om te zien of hij écht niet kan spelen. Tenzij Lukaku zelf heeft laten weten dat het niet zal gaan, is dat een mogelijkheid. Lukaku’s gedoodverfde vervanger Michy Batshuayi heeft last van de dij en zat woensdag ook niet in de Champions League-selectie van Besiktas tegen Sporting Lissabon. De bondscoach kan ook deze spits dinsdag naar Tubeke laten komen voor een intensieve check-up.

Interessant

Christian Benteke en Charles De Ketelaere lijken het meest in aanmerking te komen voor de vrijgekomen spitspositie. Benteke is naast Radja Nainggolan de enige speler die in vijf jaar Martinez een kritische noot over de bondscoach liet horen. De spits van Crystal Palace vroeg zich af wat hij op het EK deed nadat hij er nauwelijks had mogen spelen. Voor de 23-koppige selectie in de Nations League riep Martinez Benteke niet op. Als het om het type spits gaat, lijkt Benteke het dichtst aan te sluiten bij het profiel van Lukaku. Wordt hij nu ook door De Ketelaere voorbijgestoken, dan krijgt hij een nieuwe tik.

© ISOPIX

De Ketelaere van zijn kant doet het heel goed op het hoogste niveau, zoals in de Champions League en bij zijn invalbeurt in de Nations League. Hij is natuurlijk een heel ander type dan Lukaku, Batshuayi of Benteke. Dat zijn echte diepe spitsen. De Ketelaere zwerft meer en laat zich meer terugzakken, waardoor hij meer als een valse negen fungeert.

Theate wel

Omdat de bondscoach ook nu een omvangrijke kern zal oproepen, zullen er bij afwezigheid van Lukaku-Batshuayi nog aanvallers opgeroepen worden. Origi maakt weer meer speelminuten bij Liverpool en ook Lukebakio (Wolfsburg) was er al eens bij. Ook beloften als Yorbe Vertessen (PSV), Loïs Openda (Vitesse) en vooral Dante Vanzeir (Union) worden genoemd.

Het wordt zeker niet Jérémy Doku (knie). De sneltrein van Rennes geraakt stilaan weer helemaal fit, maar een selectie komt te vroeg. Net als die andere wissel op de toekomst, Zinho Vanheusden. Hij hervat maandag de training bij Genua, maar is dus nog zeker niet selecteerbaar. Toby Alderweireld viel al snel geblesseerd uit tijdens zijn laatste wedstrijd bij Al-Duhail. De verdediger is wel al in Europa want hij bezocht Tottenham-Vitesse in de Conference League. Die andere verdediger, Thomas Vermaelen, zal weer niet naar België kunnen komen omwille van de quarantaineregels in Japan. Arthur Theate mag zo als linksvoetige verdediger zeker op een oproeping rekenen. Hij heeft inmiddels een basisplaats bij Bologna.