Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC lijdt historisch verlies bij lokale verkiezingen

Dat neemt niet weg dat ANC met 46,04 procent nog altijd ver voor ligt op Democratische Alliantie (DA). De op een na sterkste partij moet het stellen met 21,8 procent van de stemmen.

Ook de opkomst bereikte een historisch dieptepunt: slechts 12,3 miljoen van de 26,1 miljoen kiesgerechtigden trok naar het stemhokje. De verkiezingen van maandag werden overschaduwd door coronamaatregelen en door gewelddadige protesten.

Voor ANC, dat sinds het einde van de apartheid in 1994 onafgebroken aan de macht is, golden de verkiezingen als een belangrijke populariteitstest. Waarnemers hadden vooraf al voorspeld dat de kiezers de partij uit groeiende onvrede weleens de rug zouden kunnen toekeren.

Meerdere kopstukken van ANC, onder wie oud-president Jacob Zuma, worden ervan beschuldigd de schatkist van Zuid-Afrika te hebben geplunderd en hebben het daardoor aan de stok met justitie. Ondertussen bereikt de werkloosheid recordhoogtes (34,4 procent) in het land waarvan de economie al voor de coronacrisis in recessie was. Door jaren van wanbeleid en wijdverspreide corruptie is de openbare infrastructuur er in verval.