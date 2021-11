Brexit leverde Vlaanderen 81 investeringen op

Sinds het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, hebben 81 bedrijven in hun investeringsplannen het VK ingeruild voor Vlaanderen. Dat blijkt uit data van Flanders Investment & Trade, die werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA), schrijft De Tijd vrijdag.

De namen van de investeerders worden niet vrijgegeven. Het is wel duidelijk dat de meeste investeringen gebeurden in de provincie Antwerpen (35), gevolgd door telkens 13 à 14 in Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen en tot slot 5 in Limburg.

Uit eerdere analyses van FIT bleek al dat het om twee soorten bedrijven gaat. Enerzijds zijn er de Britse ondernemingen die hun activiteiten in de Europese Unie willen veiligstellen door in Vlaanderen magazijnen, kantoren of fabrieken te openen. Dat helpt hen niet alleen aan de juiste certificaten en papieren, maar vermijdt ook logistieke problemen. Anderzijds zijn er ook Amerikaanse, Japanse en andere niet-Britse bedrijven die aanvankelijk het Verenigd Koninkrijk gingen gebruiken als toegangspoort tot de Europese markt, maar dat door de Brexit niet meer kunnen.

Van de investerende bedrijven zijn er veel actief in logistiek en transport, verkoop en marketing, telecom en elektronica en chemie.