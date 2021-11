Twee doden bij schietpartij tussen bendes op strand nabij Cancún

Op een strand in de toeristische regio Riviera Maya, aan de Mexicaanse Caraïbische kust, zijn bij een schietpartij tussen rivaliserende drugsbendes twee doden gevallen. Het incident deed zich voor in de stad Puerto Morelos, zo melden de autoriteiten van de staat Quintana Roo donderdag via Twitter. De slachtoffers zijn bendeleden.

Eerder maakten gebruikers van sociale media al melding van geweerschoten in de buurt van een hotel aan het strand, enkele tientallen kilometers ten zuiden van de stad Cancún. Op beelden die donderdag op Twitter verschenen, is te zien hoe gasten van het hotel in veiligheid worden gebracht. Later werd alles veilig verklaard. Volgens Mexicaanse media raakte er ook een toerist lichtgewond.

Hotelgasten verstoppen zich in een keuken nadat schoten gehoord werden. — © ARMANDO TUNDIDOR via REUTERS

Zo’n twee weken geleden kostte een schietpartij tussen twee rivaliserende drugsbendes in een bar in Tulum – iets meer naar het zuiden aan dezelfde kust – nog aan twee toeristen het leven. Het ging om een Duitse en een Indiase vrouw. En in juni werden op een openbaar strand in Cancún twee mannen neergeschoten en raakte een toerist gewond.