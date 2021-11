Geen prikacties meer op Zaventem deze herfstvakantie

Duizenden passagiers ondervonden vorige week vrijdag, bij de start van de herfstvakantie, zware hinder op de luchthavens van Zaventem en Charleroi als gevolg van prikacties bij de politie. Vluchten werden vertraagd en een 100-tal passagiers misten zelfs hun vliegtuig richting vakantiebestemming omdat ze te lang moesten aanschuiven aan de paspoortcontroles.

De grote vakbonden zijn boos over het plots afspringen van de loononderhandelingen, maar ook over de besparingen die de federale regering wil doorvoeren in de budgetten van de politie. De Federale Politie op Brussels Airport en op de luchthaven van Charleroi is al jaren onderbemand en gevreesd wordt dat de beloofde versterkingen opnieuw op de lange baan zullen worden geschoven. Vandaag de prikacties vorige vrijdag die eigenlijk niet eens gepland waren, zeggen de bonden. “Ze zijn er gekomen nadat de regering de woensdag voordien het overleg heeft stopgezet.”

“Een week na de stiptheidsacties hebben we vreemd genoeg nog altijd geen enkel signaal van de overheid ontvangen, ook geen uitnodiging om opnieuw rond de tafel te zitten”, zegt Vincent Houssin van VSOA Politie.

Volgende week zitten de bonden opnieuw samen om hun verdere strategie te bespreken. Want er komen zeker nieuwe acties in de tweede helft van november, klinkt het. Wie na 15 november met het vliegtuig vertrekt vanop Zaventem of Charleroi is gewaarschuwd. (tg)

