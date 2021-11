Chinese journaliste die corona-uitbraak aan het licht bracht, op rand van dood in gevangenis

De burgerjournaliste die met haar werk in de Chinese stad Wuhan de grootte van de corona-uitbraak in het land aan het licht bracht en voor haar werk in de gevangenis werd gegooid, bevindt zich na een hongerstaking op de rand van de dood. Wereldwijd vragen mensenrechtengroeperingen om haar onmiddellijke vrijlating.

Zhang Zhan (38) reisde in februari 2020 naar Wuhan om er verslag te leveren over de chaos in het centrum van de beginnende pandemie. Ze stond kritisch tegenover de aanpak van de Chinese autoriteiten. Om die reden werd ze in mei 2020 opgepakt, en in december veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor “het uitlokken van onrust”, een aanklacht die het Chinese regime wel vaker gebruikt om kritische stemmen het zwijgen op te leggen.

Na haar veroordeling ging Zhan in hongerstaking. Ze is nu zwaar ondervoed, weegt nog amper 40 kilogram, en heeft volgens haar broer “niet lang meer te leven”. Volgens de ngo Reporters without Borders “kan de vrouw niet meer stappen, of zelfs maar haar hoofd opheffen zonder hulp”.

Het nieuws heeft mensenrechtengroeperingen wereldwijd aangezet om nogmaals op te roepen tot de onmiddellijke vrijlating van Zhan. Amnesty International heeft het over een “schaamteloze aanval op mensenrechten”, en claimt dat “haar bloed aan de handen van de Chinese regering zal kleven”.