Vandenbroucke noemt coronasituatie “dramatisch”: “Iedereen terug aan het telewerk en sociale contacten beperken”

“De situatie is dramatisch. Als het zo doorgaat, gaan we door de kritische alarmdrempel van 500 bedden op intensieve zorgen. We moeten onmiddellijk op de rem gaan staan”, waarschuwde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vrijdagochtend op Radio 1 voor de stijgende coronacijfers, en dan vooral de ziekenhuisopnames. Momenteel liggen 364 covid-patiënten op intensieve zorg.

De druk op de ziekenhuizen neemt nog altijd toe. Ze verzorgen op dit moment bijna 1.900 coronapatiënten en ruim 360 van hen liggen op intensieve zorg. Het is van juni geleden dat dat er zo veel waren. Daar komt nog eens bij dat ook veel ziekenhuispersoneel uitvalt door ziekte.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt zich dan ook ernstig zorgen. “We moeten nu dringend actie ondernemen, gelukkig is er de vaccinatie, die beschermt ons tegen een catastrofe. Maar als dit zo doorgaat, dan gaan we door de kritische drempel van 500 mensen op intensieve, dat is ernstig. We moeten onmiddellijk op de rem gaan staan.”

Vanaf volgende week, na de herfstvakantie dus, moet iedereen zich volgens Vandenbroucke weer organiseren om meer te telewerken. “Ook in bedrijven zijn er immers veel mensen afwezig als gevolg van het coronavirus. Dus het is ook in het belang van de bedrijven zelf. Als we meer telewerken, zitten er ook minder mensen op trein, tram en bus.”

“We moeten zeer voorzichtig zijn, mondmaskers op, afstand houden, ik weet dat dat een teleurstellende en moeilijke boodschap is, maar we moeten dit onder ogen zien. En wie zich ziek voelt, denkt besmet te zijn, moet zich laten testen. Mensen moeten niet meteen naar de huisarts, je kan vanaf nu een website gebruiken waarop je je symptomen kan ingeven om een testcode te krijgen, je hoeft je huisarts niet meer lastig te vallen. “

Aan nieuwe maatregelen denkt de minister nog niet meteen, de maatregelen die er zijn, moeten volgens hem wel beter toegepast worden: afstand houden, telewerken en liefst ook minder contacten. Hij benadrukt ook nogmaals het belang van vaccinatie. “Wie nog niet gevacccineerd is, doe dat onmiddellijk, dankzij het vaccin ben je een stuk beter beschermd, het risico om in een ziekenhuis te komen wanneer je niet gevaccineerd bent is bij wie wat jonger is 9 keer groter dan wanneer je wel gevaccineerd bent.”

“Als je geen bedden reserveert, liggen Covid-patiënten straks op de gang”

Toch heeft minister Vandenbroucke ook weinig begrip voor de aankondiging van UZ Gent gisteren om op intensieve zorg geen bedden meer vrij te houden voor coronapatiënten. “Ik begrijp de frustratie in de ziekenhuizen, die is groot en het is enorm hard. Maar de reactie in Gent biedt geen enkel uitzicht, want de Covid-patiënten gaan komen, als je geen bedden reserveert, liggen de Covid-patiënten straks op de gang.”

“Het is niet zo dat we zeggen: geef prioriteit aan Covid-patiënten, je moet er wel voor zorgen dat je ruimte hebt en dat je zorg die niet dringend is bij anderen laat wachten. Da’s een heel pijnlijke en vervelende beslissing, maar het alternatief is dat straks die Covid-patiënten op de gang liggen. De afspraken waar we het over hebben, zijn gemaakt door de ziekenhuissector zelf, als ze het niet samen doen, stort het systeem in elkaar. De reactie bij andere ziekenhuizen dat de uitspraak van UZ Gent nogal oncollegiaal is, is ook juist. Als alle ziekenhuizen zouden reageren zoals men in Gent nu doet, dan stort volgende week ons systeem ineen.”

