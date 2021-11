Taxibestuurder crasht in vangrail boven brug, wagen valt net niet naar beneden

Op de Brusselse Guldenvlieslaan is in de nacht van donderdag op vrijdag ei zo na een ramp vermeden.

Een taxibestuurder verloor omstreeks halfvier de controle over zijn voertuig en knalde pardoes in de balustrade boven de tunnel. De vangrails deden hun werk en wisten te voorkomen dat het voertuig met inzittende naar beneden stortte. De bestuurder kroop uit zijn wagen en sloeg op de vlucht. Bij aankomst van de brandweer was er niemand meer aanwezig.

Het kostte de brandweer enkele uren om het wrak veilig uit de balustrade te halen en vervolgens de rijbaan op te ruimen. Tot halfzeven bleven de Naamsepoorttunnel en de Louizatunnel afgesloten. De politie is nu op zoek naar de bestuurder. Het is niet duidelijk of die zichzelf later nog heeft gemeld.