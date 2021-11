Oranje jubelt opnieuw: Nederland blijft aan kop in race naar meer Europese tickets, maar ook België doet een goed zaakje

De overwinningen van Ajax in de Champions League op Borussia Dortmund, AZ in de Conference League tegen Cluj en Feyenoord in de Conference League tegen Union Berlin leverden in totaal 1,2 punten op voor de ranking. PSV droeg met het gelijkspel tegen AS Monaco 0,2 punten bij, terwijl Ajax voor een bonuspunt zorgde door overwintering in de Champions League veilig te stellen. In navolging van Ajax liggen AZ en Feyenoord op koers om overwintering te bewerkstelligen, terwijl ook PSV en Vitesse nog volop kansen hebben op een vervolg in Europa.

De ranglijst dit seizoen:

1. Nederland - 10,400

2. Engeland - 9,285

3. Frankrijk - 8,750

4. Duitsland - 7,928

5. Italië - 7,857

6. Spanje - 7,285

7. Portugal - 6,583

8. Oostenrijk - 6,400

9. Israël - 6,250

10. Zwitserland - 6,000

11. Servië - 5,500

12. België - 5,200

Ons land deed deze week een redelijk goeie zaak. De draws van Club Brugge, Genk en AA Gent bezorgden de Belgische clubs 0,6 punten. Daarmee zijn we gestegen van de 14de naar de 12de plaats op de coëfficiëntenranglijst van 2021-2022. België is over Polen en Zweden gewipt, en doet voorlopig veel beter dan rivalen als Schotland (3,700) en Rusland (3,800).

© BELGA

Europese tickets

Door de aanhoudend goede prestaties van de Nederlandse clubs dit seizoen ziet het er op de vijfjaarsranking op basis waarvan de Europese tickets worden verdeeld steeds beter uit voor de Eredivisie. Op dit moment staat Nederland (40,500) nog zevende op die ranglijst, met een ruime achterstand op nummer zes Portugal (47,049). België is dertiende (29,200), achter Servië (29,375), Oekraïne (31,400), Rusland (32,082), Schotland (32,700) en Oostenrijk (34,850).

Omdat het Europese rampjaar 2017-2018 na volgend seizoen wegvalt, staat Nederland op de ranking voor de verdeling van de tickets in de periode erna virtueel zesde. Mede door deze topweek is Nederland Portugal voorbijgestoken en daarmee zou de Eredivisie onder andere twee clubs direct mogen inschrijven voor de Champions League. Het goeie nieuws voor de Belgische clubs: momenteel is ons land negende op deze vijfjarenranking, wat nodig is om het rechtstreekse ticket voor de Champions League te behouden.

De ranglijst na 2022-2023:

1. Engeland - 74,855

2. Spanje - 65,284

3. Duitsland- 57,070

4. Italië - 51.,712

5. Frankrijk - 38,915

6. Nederland - 37,600

7. Portugal - 37,383

8. Schotland - 28,700

9. België - 26,600

10. Oostenrijk - 25,100