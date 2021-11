Tweevoudige moordenaar bekent ook achter “grootste necrofilieschandaal uit Britse geschiedenis” te zitten

David Fuller (67) staat momenteel terecht voor de moorden op Wendy Knell (25) en Caroline Pierce (20) in Tunbridge Wells, in het zuiden van Engeland, in 1987. De man bekende donderdag schuld, en erkende dat hij seks had met de lichamen van zijn slachtoffers nadat hij ze vermoord had.

Maar Fuller bekende inmiddels ook dat hij jarenlang seks had met de lichamen van overleden vrouwen in het mortuarium van het ziekenhuis van Tunbridge Wells, waar hij werkte tussen 2008 en zijn arrestatie in november 2020. De politie van het graafschap Kent verspreidde ook van het verhoor waarin Fuller bekent.

“Een bibliotheek van een ondenkbare seksuele verdorvenheid”

Volgens de politie was de schaal van de necrofilie van Fuller “ongezien in de Britse geschiedenis”. Bij zijn arrestatie vond de politie 4 miljoen beelden van seksueel misbruik: de meeste gedownload van het internet, maar ook van zichzelf terwijl hij lijken misbruikte. Hij zocht op sociale media ook naar beelden van de mensen die hij in het mortuarium misbruikt had.

BELUISTER OOK. Vera Van Laer, de moord die nooit zal opgelost worden

“Bij een huiszoeking in zijn woning werden verstopte harde schijven gevonden die wijzen op seksueel misbruik van een schaal die geen enkele Britse rechtbank ooit heeft moeten beoordelen. Ze bevatten een bibliotheek van een ondenkbare seksuele verdorvenheid.” De politie identificeerde inmiddels al minstens 99 slachtoffers.

Fuller werd eind vorig jaar opgepakt, nadat DNA-bewijs het onderzoek naar de twee moorden uit de jaren ‘80 in een stroomversnelling bracht.