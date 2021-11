Franse verkrachter zet zijn dood in scène, maar loopt hier tegen de lamp

Een 22-jarige Fransman die in zijn thuisland officieel als overleden wordt beschouwd, is in Luik levend en wel opgepakt. Mehdi had zijn overlijden in scène gezet om te ontsnappen aan vervolging voor verkrachting op een minderjarig slachtoffer. Tijdens zijn vlucht maakte hij het in Luik echter zo bont dat hij tegen de lamp liep.

Meer dan een jaar geleden werd Mehdi in Frankrijk in verdenking gesteld voor de verkrachting van een minderjarige patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis in Coudray, nabij Chartres. Een verzorger had gemerkt dat het slachtoffer wegkwijnde en kon hem overtuigen om te vertellen wat hem overkomen was. Mehdi ontkende de feiten. Volgens hem gebruikte hij toen immers medicatie die zijn libido volledig onderuit haalde.

Vergeten worden

Maar Mehdi was er duidelijk niet gerust op. Nadat hij voorwaardelijk vrijkwam, besloot hij begin dit jaar om zijn voorwaarden aan zijn laars te lappen en verdween met de noorderzon. Niemand wist waar hij zich ophield. Tot zijn vriend enkele maanden later de identiteitskaart van Mehdi binnenbracht op het gemeentehuis van Morsang-sur-Orge, nabij Parijs, vergezeld van een vervalste overlijdensakte op zijn naam. Mehdi was officieel dood.

In werkelijkheid hoopten Mehdi en zijn vriend vooral dat het Franse gerecht eerstgenoemde zou vergeten. Sinds hij verdwenen was, liep er immers een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem. Zijn officiële dood stelde het koppel bovendien in staat om te genieten van de levensverzekering die Mehdi voor zijn “overlijden” had onderschreven ten voordele van zijn vriend.

Dubbele aanklacht

Klaarblijkelijk vonden Mehdi en zijn vriend een onderkomen in het Luikse, meer bepaald in Awans, zo kwam Sudpresse te weten. Maar daar gingen ze herhaaldelijk in de fout, waardoor ze in de kijker liepen van de politie. Enerzijds probeerde Mehdi via het Franse consulaat opnieuw aan officiële papieren te geraken om een nieuw leven op te bouwen. Maar de twee vrienden maakten het vooral veel te bont en zorgden er met hun feestgedrag en nachtelijk lawaai voor dat hun buren meerdere klachten tegen hen indienden, waardoor de politie zich genoodzaakt zag om een controle uit te voeren.

Die controle was meteen de doodsteek van Mehdi’s plan. Hij werd opgepakt en uitgeleverd aan de Franse autoriteiten. Hij kijkt nu aan tegen een dubbele aanklacht: verkrachting op een verzwakt en minderjarig slachtoffer en valsheid in geschriften en gebruik ervan.