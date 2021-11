Nederlandse Hoge Raad vernietigt veroordeling Rusland in Yukos-zaak: geen schadevergoeding van 50 miljard dollar

In een arbitragezaak, die in Den Haag plaatsvond, werd de Russische overheid in 2014 veroordeeld tot het betalen van 50 miljard dollar aan schadevergoedingen aan drie grootaandeelhouders. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland die beslissing ongedaan te maken, maar in beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch weer gelijk.

Omdat Rusland opnieuw protest aantekende kwam de zaak nu bij de Hoge Raad terecht. Het schadebedrag is door bijkomende boetes en rentes inmiddels opgelopen tot ruim 57 miljard dollar (49 miljard euro).

Die Hoge Raad gaf Rusland vrijdag gelijk op één punt. Moskou had namelijk aangevoerd dat de aandeelhouders bedrog zouden hebben gepleegd in de arbitrageprocedure. De Hoge Raad is van mening dat het gerechtshof Den Haag dat betoog “ten onrechte om procedurele redenen” buiten beschouwing heeft gelaten en er dus geen inhoudelijke oordeel over heeft gegeven. Het gerechtshof Amsterdam, dat zaken in hoger beroep behandelt, moet dat punt nu opnieuw behandelen. De Hoge Raad verwierp wel de overige klachten van Moskou.

Yukos was een van de grootste olie- en gasmaatschappijen van Rusland. Het bedrijf werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski, die wegens fraude en grootschalige belastingontduiking achter de tralies verdween. Na de nationalisatie van het bedrijf werd het in delen doorverkocht aan concurrenten. De voormalige aandeelhouders bleven met lege handen achter.