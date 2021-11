Leo Van Stee lag twee maanden in coma door Covid-19. “Van mijn eerste prik was ik doodziek.” — © Karel Hemerijckx

Genk

“Een tweede prik is me afgeraden door de huisarts, ik heb voldoende antistoffen, maar toch krijg ik geen Covid Safe Ticket”, zegt Leo Van Stee (61) uit Genk. Experten wijzen erop dat er een oplossing is voor de weinige mensen die echt niet gevaccineerd kunnen worden.