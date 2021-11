Bejaarde fietser naar ziekenhuis na aanrijding door andere bejaarde man

In de Dahlialaan in Oostduinkerke is een bejaarde man donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding.

De 73-jarige man uit Koksijde fietste in de Dahlialaan en reed richting de rotonde met de Duinparklaan toen hij plots aangereden werd. Een 82-jarige man die in een Suzuki Jimny reed zag de fietser wellicht niet en reed hem aan. De fietser kwam voor de rotonde ten val en leek aanvankelijk ernstig gewond. De man bleef even liggen, waarna passanten de hulpdiensten belden. Een ziekenwagen en de MUG-dienst van het AZ West in Veurne kwamen ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. Uiteindelijk werd hij met verwondingen aan de voet overgebracht naar het ziekenhuis.