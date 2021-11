Bondscoach Roberto Martinez roept Dante Vanzeir en Wout Faes op bij de Rode Duivels, Divock Origi krijgt opnieuw zijn kans

Met spits Dante Vanzeir (Union Sint-Gillis) en verdediger Wout Faes (Reims), allebei 23 jaar, heeft bondscoach Roberto Martinez vrijdag twee nieuwe Rode Duivels geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (13 november in Brussel) en Wales (16 november in Cardiff).

In de aanval koos Martinez naast Vanzeir voor Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (Liverpool), Chares De Ketelaere (Club Brugge), Eden Hazard (Real Madrid), Dries Mertens (Napels) en Leandro Trossard (Brighton). Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas) zijn geblesseerd.

Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorghan Hazard (Dortmund), Thomas Meunier (Dortmund), Axel Witsel (Dortmund), Alexis Saelemaekers (AC Milaan), Kevin De Bruyne (Manchester City), Dennis Praet (Torino), Albert Sambi Lokonga (Arsenal), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge) zijn de middenvelders van dienst.

Toby Alderweireld (Al-Duhail), onzeker nadat hij woensdag in de Qatarese competitie al na zes minuten van het veld moest, zit wel degelijk in de selectie. In de verdediging heeft hij het gezelschap van Faes, Dedryck Boyata (Hertha), Jason Denayer (Lyon), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Arthur Theate (Bologna) en Jan Vertonghen (Benfica). Zinho Vanheusden (Genoa) is er niet bij. In doel doet Martinez een beroep op Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge), Koen Casteels (Wolfsburg) en Matz Sels (Straatsburg).

De Rode Duivels hebben hun ticket voor Qatar al zo goed als zeker op zak. De Belgen staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop voor Tsjechië (11 punten uit 7 wedstrijden) en Wales (11 punten uit 6 wedstrijden). Een driepunter tegen de bescheiden Esten levert het team van Martinez altijd de kwalificatie voor Qatar op.

De Duivels zitten wel nog met een wrange nasmaak na de Final Four van de Nations League vorige maand. Thibaut Courtois en co. gaven in de halve finale een 2-0 voorsprong uit handen tegen Frankrijk (2-3) en verloren nadien ook de troostfinale tegen gastland Italië (1-2). Die dubbele nederlaag deed de roep om verjonging in de kern, die al opstak na het EK vorige zomer, weer luider klinken.