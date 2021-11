Steven Van Gucht: “Wellicht op weg naar meer dan 500 coronapatiënten op intensieve zorgen”

Aan het begin van de vierde coronagolf in oktober gingen de meeste modellen er nog van uit dat het aantal patiënten op de afdelingen intensieve zorgen op de piek nipt onder de 500 zou blijven. Maar het ziet er naar uit dat we die drempel gaan overschrijden, gaven Sciensano-viroloog Steven Van Gucht en coronacommissaris Pedro Facon vrijdagochtend mee op de wekelijkse persbriefing van het crisiscentrum.

De voorspellingen zijn wel nog erg onzeker. “In het beste geval blijven we net onder die 500 patiënten op IC, maar in het slechtste geval overstijgen we de 1.000 patiënten”, zei Van Gucht. De piek bereiken we allicht tegen eind november.

Capaciteit ziekenhuizen

Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de ziekenhuizen hun capaciteit voor coronapatiënten voor de zoveelste keer zullen moeten opschalen. Nu zitten ze nog in fase 1a, wat inhoudt dat 25 procent van de intensieve bedden voorbehouden worden voor coronapatiënten. Dat komt neer op 500 bedden, maar daarvan zijn er nu al meer dan 350 bezet. In fase 1b worden 1.000 IC-bedden, de helft van de totale capaciteit, gereserveerd.

Voor veel ziekenhuizen wordt dat een zware dobber. Het universitair ziekenhuis van Gent kondigde donderdag al aan dat het geen bedden op intensieve zorgen meer wil vrijhouden voor coronapatiënten, maar het systeem is deels gebaseerd op collegialiteit tussen de ziekenhuizen onderling.

Meer transfers

Bovendien zijn er de afgelopen week “opvallend meer” transfers van coronapatiënten tussen ziekenhuizen geweest, ook over de provinciegrenzen heen, zei Van Gucht. Daar komt nog eens bovenop dat de reële capaciteit op intensieve zorgen lager ligt dan de theoretische capaciteit van 2.000 bedden. Dat komt omdat het zorgpersoneel steeds vaker uitvalt door ziekte of verplichte quarantaine. “Verschillende ziekenhuizen geven aan dat ze bedden moeten sluiten door een tekort aan personeel, zowel op intensieve zorgen als op andere afdelingen”, waarschuwde Van Gucht.

Hoe ernstig de situatie uiteindelijk wordt, is nog moeilijk te voorspellen. Het verschil tussen het best- en het worstcasescenario wordt vooral bepaald door ons gedrag, bijvoorbeeld door het aantal risicocontacten dat we hebben. Hoe dat zal evolueren is op dit moment nog erg onzeker.

In elk geval moet er na de herfstvakantie weer meer thuis worden gewerkt, gaf Facon aan. Eerder op de dag klopte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ook al op die nagel. Extra kwetsbare mensen doen er bovendien goed aan om hun contacten te beperken en in elk geval goed te verluchten en ventileren. Al geldt dat laatste volgens Facon “in de huidige context” eigenlijk voor iedereen.

