Belgische arts in Chinese geneeskunde in Zwitserland veroordeeld voor relatie met patiënt

De Belgische arts praktiseerde aan de Waadtlandse kust, aan de oevers van het Lac Léman tussen Genève en Lausanne. Hij liep in juli 2020 een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en een boete van 3.000 Zwitserse frank (meer dan 2.800 euro) op. De kantonnale rechtbank bevestigde die straf in november 2020.

Volgens het arrest dat de federale rechtbank vrijdag publiceerde, onderging het slachtoffer, op het moment van de feiten een jonge vrouw van in de twintig, sinds november 2013 acupunctuurbehandeling bij de arts. De consultaties liepen in februari 2014 uit de hand. Tot oktober 2014 onderhield de therapeut een seksuele relatie en liefdesverhouding met zijn patiënte.

In zijn overwegingen weerlegt de rechtbank de bezwaren van de beschuldigde, die zowel de klacht van misbruik van wantrouwen als de klacht van poging tot dwang aanvecht. De kantonnale rechtbank baseerde de veroordeling immers niet alleen op verklaringen van het slachtoffer, maar ook op e-mails, WhatsApp-berichten en getuigenissen van derden.

De rechtbank schaart zich achter de these van de instanties die zich eerder over de zaak bogen: de patiënte was psychisch kwetsbaar en de arts was zich daarvan terdege bewust. In die omstandigheden had hij zich moeten onthouden van elke seksuele relatie, wegens de verhouding van afhankelijkheid die tussen de twee bestond.