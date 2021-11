Doorvaart van Suezkanaal wordt flink duurder

In een verklaring op de website van de SCA verwees de autoriteit naar ramingen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie, dat het wereldwijde handelsverkeer in 2022 met 6,7 procent zal toenemen. Dat zal resulteren in “hogere winsten” voor scheepvaartmaatschappijen. Vervoerders van vloeibaar gemaakt aardgas en cruiseschepen zullen worden vrijgesteld van de verhoging en dezelfde tol betalen als dit jaar, aldus de organisatie.

Het Suezkanaal was dit voorjaar volop in het nieuws toen containerschip de Ever Given vastliep en het kanaal blokkeerde. Dat stuurde de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war. Evengoed werd het boekjaar tot en met juni afgesloten met een recordopbrengst van 5,8 miljard dollar (ruim 5 miljard euro). Dat kwam vooral door de sterke vraag naar goederen van consumenten die tijdens de pandemie in lockdown zaten.

Het kanaal, de kortste scheepvaartroute tussen Azië en Europa, telde het huidige boekjaar ook op verschillende tijdstippen al een recordaantal doorvaarten. Volgens de SCA hebben dit jaar tot en met oktober bijna 17.000 schepen de waterweg doorvaren. Op 29 september is het voorlopige dagrecord gehaald toen 87 schepen door het kanaal gingen. Ongeveer 12 procent van de wereldhandel passeert het kanaal, en 8 procent van de lng-handel evenals ongeveer 1 miljoen vaten olie per dag.

De verhoging van de tol volgt op een verhoging met 5 procent die in 2020 is doorgevoerd voor schepen voor droge bulk en vloeibaar petroleumgas.