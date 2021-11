Dodelijk slachtoffer nadat busje vanop weg op schip belandt in Terneuzen

Door een ongeluk waarbij een busje vrijdagochtend in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen van de weg is geraakt en op een schip terecht is gekomen, is één inzittende overleden.

Het slachtoffer was vast komen te zitten in het busje, meldt de Veiligheidsregio Zeeland. Vijf anderen raakten gewond. Vermoedelijk is het voertuig bij de Buitenhaven door slagbomen gereden en vervolgens niet in het water, maar half op een binnenvaartschip terechtgekomen, aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio.

In eerste instantie was het onduidelijk hoeveel mensen betrokken waren bij het incident. Meerdere hulpdiensten, waaronder duikploegen, hebben gezocht naar slachtoffers. Uiteindelijk werd duidelijk dat er zes mensen in het busje zaten. Omdat het voertuig gedeeltelijk op de boot terecht was gekomen, hing het zeer onstabiel. Vanwege het risico dat het zou kantelen en daardoor te water zou raken, was het voor de brandweer moeilijk bij de beknelde te komen. Het medisch team kon wel al constateren dat de inzittende was overleden.

De overige vijf inzittenden zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig is door een kraanschip op de boot gezet. Zodra het schip op een veilige plek is kunnen brandweerlieden de overledene bergen.