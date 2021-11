Wat verdienden Belgische clubs al aan Europese avonturen? Vetpot van 34 miljoen voor Club Brugge, Antwerp oogst magertjes

Europees voetbal gaat traditioneel gepaard met flink wat extra inkomsten. Vooral Club Brugge hoorde de kassa rinkelen en verdiende al de helft meer dan alle andere Belgische clubs samen. Gent verloor nog niet in de Conference League, maar in de Europa League loopt het voor Genk en vooral voor Antwerp iets stroever. Die competities leveren overigens een pak minder op dan het kampioenenbal. Wat houden de Belgisce clubs er nu al aan over? Voorlopig bijna 47 miljoen euro, en dat bedrag loopt nog op.