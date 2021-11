Russische spion overleden na val uit raam van ambassade in Berlijn

De Duitse inlichtingendiensten zijn ervan overtuigd dat de man die enkele weken geleden overleed na een val uit een raam van de Russische ambassade in Berlijn, een spion van de Russische inlichtingendienst FSB was. Dat meldt Der Spiegel.

Het lichaam van de 35-jarige man werd op 19 oktober gevonden op straat in Berlijn, naar verluidt na een val uit een raam op de hoogste verdieping van de Russische ambassade. Het incident raakte vrijdag pas bekend. In eerste instantie was niet duidelijk hoe de man om het leven was gekomen, en weigerden de Russische autoriteiten om een autopsie uit te laten voeren.

De man was officieel in het land als “secretaris”, maar volgens de Duitse inlichtingendiensten gaat het om een spion van de FSB. De man zou ook de zoon zijn van een hooggeplaatste officier bij diezelfde inlichtingendienst.