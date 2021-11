Britse man bekent tientallen gevallen van lijkschennis bovenop twee moorden van meer dan 30 jaar geleden

In het Verenigd Koninkrijk heeft een man naast twee moorden nu ook tientallen gevallen van lijkenschennis bekend. Voor de rechtbank in de stad Maidstone, in het zuidoosten van het land, heeft de man bekend dat hij meer dan 30 jaar geleden twee jonge vrouwen vermoord had en dat hij zich eveneens aan de lijken van jonge vrouwen en meisjes vergrepen had, meldt de politie van het graafschap Kent donderdag.

De speurders tastten jarenlang in het duister, tot een uitwendig DNA-onderzoek vorig jaar naar de man leidde. De man gaf toe de vrouwen, die destijds 20 en 25 jaar oud waren, in 1987 gedood te hebben. Hij bekende ook de lichamen van tientallen overleden jonge vrouwen en meisjes misbruikt te hebben, in de lijkenhuizen van twee ziekenhuizen waar hij jarenlang als elektricien werkte.

Zijn necrofiele daden legde hij op een video vast, die in zijn huis verstopte. Ook daarvoor moet hij zich voor het gerecht verantwoorden. Meerdere externe harde schijven kwamen aan het licht tijdens de huiszoekingen na zijn arrestatie. De politie gaat uit van 100 misbruikte lichamen, 81 lichamen konden ze niet met naam identificeren. Een deel van de overleden slachtoffers was minderjarig. Ook de lichamen van de vermoorde vrouwen vertonen sporen van seksueel misbruik.

Over de moord op de vrouwen zei Ivan Beasley, de hoofdonderzoeker: “We hebben steeds geweigerd te accepteren dat hun moordenaar een rechtvaardige straf zou ontlopen en het was slechts een kwestie van tijd tot de vooruitgang in het DNA-onderzoek ons antwoorden zou geven, om een verdachte te kunnen identificeren.” De voorgelegde bewijzen tonen “zonder de minste twijfel” aan dat de verdachte schuldig is, klinkt het donderdag in de verklaring. Een vonnis volgt nog.