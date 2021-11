Russisch OnlyFans-model krijgt 14 dagen cel voor het delen van deze foto

Een Russische model is veroordeeld tot twee weken in de gevangenis voor het maken van een ongepaste foto en die te delen op OnlyFans. Op de foto staat ze met ontbloot achterwerk te poseren voor een Russische kathedraal in de buurt van de woning van president Vladimir Poetin.

Een gewaagd beeld is het. Ksenia Damova, die op OnlyFans bekend staat als Rita Fox, trekt haar broek af en toont haar achterwerk met op de achtergrond de Nicolaastoren in Moskou. Dat is een belangrijke kathedraal in de Russische stad, die deel uitmaakt van de Kremlin muur rond het historische centrum van Moskou, en het Russische gerecht kon dat maar matig waarderen. Ze werd aangeklaagd en voor openbare zedenschennis veroordeeld tot 14 dagen in de gevangenis.

Begrip voor die straf heeft ze niet, zo getuigt ze bij Daily star. “Door mijn achterwerk te tonen had ik helemaal niet de bedoeling onze grootvaders en overgrootvaders te schofferen. Ik ben altijd al een patriot geweest en ik hou van Rusland. Voor de eerste keer in mijn leven ben ik naar het Kremlin en het Rode Plein geweest.”

Tot daar de brave reactie. Op OnlyFans was ze kritischer. “Mijn achterwerk is nu bekend in heel Rusland. Dat heeft me 14 dagen cel opgeleverd. In plaats van de echte criminelen te pakken, straffen ze me voor een foto met het Kremlin op de achtergrond.”