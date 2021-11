Albert Sambi Lokonga komt weer boven water bij Arsenal: “Vincent Kompany heeft me voorbereid op de Premier League”

De Gunners legden afgelopen zomer 17,5 miljoen euro op tafel voor het jeugdproduct van Anderlecht. Ze verloren hun eerste drie matchen in de Premier League, waarna de 22-jarige Lokonga even uit de ploeg verdween. De voorbije weken is hij echter opnieuw basisspeler en Arsenal is intussen opgerukt naar de 10de plaats na zeges tegen Aston Villa en Leicester.

“Ik vond het een goed moment om na tien jaar Anderlecht een nieuwe omgeving te ontdekken”, vertelt Lokonga. “Ik had die verandering nodig om te blijven groeien. Het speelde ook mee dat bepaalde spelers, zoals Lukas Nmecha, de club gingen verlaten. Als de ruggengraat van paars-wit was gebleven, dan had ik misschien nog een jaar extra bij Anderlecht gespeeld. De club heeft me dan ook veel gegeven en ik ben enorm gehecht aan paars-wit. Anderlecht zit in mijn bloed. Maar ik wist dat nieuwe spelers tijd zouden nodig hebben om het systeem van de coach te begrijpen, dus vond ik het een moment om te kiezen voor een nieuw avontuur.”

© EPA-EFE

Hulp van Kompany

Maar dat nieuw avontuur startte dus niet zo vlotjes. In Engeland is het niveau dan ook hoger dan in België. “Dat merkte ik al vanaf de eerste training”, klinkt het. “Ik voelde meteen dat de intensiteit heel anders is dan bij ons. Het voetbal is hetzelfde qua principe, maar alles moet sneller. Veel sneller. Omdat de ruimtes kleiner worden en de tegenstanders je sneller onder druk zetten. Je moet dus snel handelen als je de bal hebt. Na een paar maanden in Engeland voel ik me steeds meer op mijn gemak, ook al ben ik nog niet op mijn topniveau. Dit is hier wel de beste competitie ter wereld, alles is groter. Je moet altijd alles uit de kast halen. In België kan je al eens een match tegen 80 procent spelen, in Engeland is zoiets onmogelijk.”

Gelukkig had hij Vincent Kompany om zich voor te bereiden op het grote werk. “Hij en Mikel Arteta (de coach van Arsenal, red.) lijken erg op elkaar qua coaching”, aldus Lokonga. “Kompany heeft me, zonder het te zeggen, voorbereid op de Premier League. Soms riep hij mee op kantoor, om me dan beelden te laten zien waarbij ik agressiever moest zijn. Bijvoorbeeld. Als je dat in Engeland niet bent, dan ben je gezien. Zonder hem had ik me niet zo snel kunnen aanpassen.”