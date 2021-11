Clement hoopt dat Martinez goudhaantje De Ketelaere spaart tegen Wales (indien Rode Duivels al geplaatst zijn): “Timing is lastig”

Zondag kan Club Brugge geen beroep doen op Noa Lang tijdens de thuismatch tegen Standard, die Clement trouwens nog steeds een klassieker noemt. Het snipperweekje voor Lang komt er misschien nét op het goede moment. “Natuurlijk heb je iemand als Noa er altijd liever bij. Hij heeft een specifiek profiel”, knikt Clement. “Of hij rust nodig heeft? Ja en neen. Je ziet heel vaak bij topteams in Europa dat hun aanvallende sterkhouders rond minuut 70 gewisseld worden voor frisse krachten. Wij hebben dat de laatste maanden door omstandigheden bijna niet kunnen doen. Daardoor hebben jongens als Noa en Charles (De Ketelaere, nvdr.) heel veel gespeeld.” Daarom snakt Clement stilaan naar Nieuwjaar, wanneer hij meer troeven in handen krijgt. “Het is belangrijk om Izquierdo naar een volgend niveau te krijgen, en na Nieuwjaar sluit aanwinst Buchanan ook aan bij ons. Nusa is ook iemand die het profiel van Lang heeft, maar voor hem is het momenteel nog te vroeg.”

Geen kern zoals toppers in CL

Metaalmoeheid bij de Brugse goudhaantjes, dus. En ook daarom houdt Clement zijn hart vast voor de komende interlandperiode. Door de blessures van Lukaka en Batshuayi wordt stilaan naar De Ketelaere gekeken als potentiële aanvalsleider bij de Rode Duivels, maar ook CDK is maar een mens. “De tweede match is op dinsdag in Wales, terwijl wij vrijdagavond al in Mechelen spelen. Ik hoop alleen maar dat ik mijn spelers fris en gezond terug krijg. Als je ziet welk parcours Charles de laatste maanden heeft moeten afleggen...”, aldus Clement. Als België de eerste match wint van Estland, is het sowieso geplaatst voor het WK in Qatar. Vooral in die optiek hoopt Clement dat Martinez dan rekening houdt met de belasting van de Bruggelingen. “We hebben geen kern zoals die topploegen in de Champions League, waar ze zwaar roteren. Het is een dubbel verhaal: enerzijds hoop je dat je spelers ervaring opdoen en genieten van het moment bij de nationale ploeg. Dat is belangrijk. Maar onze verplaatsing naar KV Mechelen is dat ook. Ik hoop dat Martinez daar rekening mee houdt.”

Verder is iedereen fit voor dit weekend, terwijl Balanta in vergelijking met de wedstrijd op City terugkeert uit schorsing. Ook al draait Standard nog steeds niet soepeltjes: Clement onderschat de match tegen de Rouches alleszins niet. “Het blijft een klassieker, zowel voor de spelers als voor de fans langs de beide kanten”, klinkt het. “Ze zullen ons niet proberen te versmachten, maar wél speculeren op die snelle uitbraak. We weten wat ons te wachten staat.”