Vincent Kompany wil constanter niveau zien: “Bij sterke ploeg zie je verschil tussen winnen en verliezen niet in uitvoeren van taken”

Anderlecht blijft de kampioen van de wisselvalligheid. Dat bleek ook vorige week nog eens met één slappe en één sterke helft tegen OHL. Vincent Kompany wil zijn principes graag nóg vaker zien terugkomen, ook in een mindere dag. “Het is een oefening die momenteel gemaakt wordt en waar je alleen maar progressie in kan boeken met der tijd”, klinkt het. Die principes moeten zondag al leiden tot een overwinning tegen gewond dier Antwerp.

Dat hij meer focus wil zien, benadrukte Vincent Kompany vorige week nog. Tegen een topploeg als Antwerp, de tegenstander van zondag, is het gelukkig altijd net iets makkelijker om geconcentreerd te blijven. “Grote wedstrijden stellen inderdaad iedereen op scherp, dat is normaal”, zegt Kompany. “Maar een mentaal sterke ploeg is die waar je het verschil tussen winnen en verliezen niet kan merken aan de uitvoering van de taken en het hanteren van de principes. Het is een oefening die momenteel gemaakt wordt bij ons. Je kan daar alleen maar progressie in boeken met der tijd.”

Dat Antwerp gisteren met 0-3 de boot in ging tegen Fenerbahçe in de Europa League zag Kompany natuurlijk ook, maar hij wilde niet gezegd hebben dat die nederlaag een verschil maakt met oog op de wedstrijd van zondag. “Het was zonder supporters, en bovendien kijk ik naar meer dan die ene wedstrijd”, aldus de RSCA-coach. “Mij gaat het om spelstijl en principes. Het blijft een ploeg met veel beweging, die twee of zelfs drie verschillende systemen kan hanteren.”

Met Christian Kouamé, die vorige week ontbrak met een kleine contractuur, lijkt het wel goed te komen. “We gaan niet te snel beslissen over de wedstrijd van zondag, maar alles loopt volgens plan”, zei Kompany. Of hij over Amir Murillo kan beschikken, zal pas later vandaag blijken als zijn schorsing wordt uitgesproken. Gaat Anderlecht in beroep – en die kans lijkt bijzonder groot - dan kan de rechtsachter zondag spelen en volgt de schorsing pas nadien.

Kompany ging zoals aangekondigd het gesprek aan met Murillo over zijn domme rode kaart na een elleboog tegen OHL. “Praten met hem was niet alleen belangrijk voor hemzelf, maar ook voor de hele groep”, klinkt het. “Het gaat erom wat onze identiteit is en wat wij accepteren als groep. Het is zaak om enerzijds kalm te blijven in alle situaties, maar tegelijk een gezonde agressiviteit aan de dag te leggen.”

“Totaal belachelijk”

Was het misschien ook omdat hij niet in topvorm verkeert, dat Murillo zich tegen OHL makkelijk liet opjagen? “Je hoeft niet elke week man van de match te zijn. Het gaat om een constante uitstralen, en dat is hem inderdaad nog niet gelukt dit seizoen”, bevestigt Kompany. “Hoewel hij tegen Beerschot en La Louvière wél bepalend was.”

Sardella is op papier een mogelijke vervanger op rechtsachter, maar die haalde al acht competitiewedstrijd op rij de bank niet meer. “Hij zit altijd in de selectie hoor”, repliceerde Kompany. “Maar dan komen we bij de discussie uit waarom je in België maar zes veldspelers op de bank mag zetten. Dat is totaal belachelijk, en bovendien in het nadeel van de verdedigers, want je wisselt vooral aanvallers. Een tweede reden waarom Sardella niet op de bank zat, is een verhaal van vorm. Bij jonge spelers is vorm doorslaggevend. Tonen ze die bij de U21, zoals Stroeykens, dan krijgen ze snel hun kans van mij.”

Kompany reageerde ook kort op de fans van Club Brugge die deze week in Manchester een blauw-zwart sjaaltje rond zijn standbeeld hingen. Hij kon er wel om lachen. “Zolang er geen geweld bij komt kijken, is dat plezant”, besloot hij.