Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti denkt aan nieuwe rol voor Hazard, maar geeft toe: “Eden is momenteel niet gelukkig”

De kapitein van de Rode Duivels speelde 364 minuten in de eerste negen wedstrijden van het seizoen. Maar hij krijgt steeds minder speeltijd. Ter vergelijking: Hazard speelde sinds oktober maar 44 minuten in zes wedstrijden voor de Spaanse grootmacht.

“Hij traint goed, maar wat hem overkomt, komt vaak voor bij spelers die niet op het veld staan”, had Ancelotti gezegd voor de Champions League-wedstrijd tegen Shakthar Donetsk, waarbij Hazard 90 minuten op de bank bleef. “Hij moet erin blijven geloven. Mariano had nog geen minuut gespeeld voor het duel met Elche, en daar speelde hij fantastisch. Dat moeten Hazard en de andere spelers die niet geselecteerd worden ook kunnen.”

Ancelotti excuseerde zich toen na afloop bij Hazard, Marcelo en Asensio omdat ze minutenlang opwarmden maar uiteindelijk niet mocht invallen. “Het is niet leuk om 40 minuten langs de lijn te lopen, dus ik begrijp de boosheid. Hazard? Hij is klaar om te spelen. Hij heeft ook minuten nodig om zijn beste vorm te halen. Ik heb overwogen om hem in te brengen, maar door de strategie heb ik op het einde een vleugelspeler gewisseld.”

© ISOPIX

Nieuwe rol?

En dus kwam de Italiaan vrijdag met niet zo’n verrassend nieuws. “Eden Hazard is niet gelukkig. Dat is zeer duidelijk”, aldus Ancelotti. “Hij traint goed en verdient het om minuten te spelen. Hij gaat zeker spelen (tegen Rayo Vallecano, red.), misschien start hij zelfs in de basis. Maar hij moet in zichzelf blijven geloven. Ik ben er nog niet zeker van dat hij zal starten, maar spelen gaat hij zeker. Het belangrijkste is dat hij gefocust is op de match en dat hij zich zeer professioneel gedraagt.”

Er werd ook gevraagd wat de rol van de Rode Duivel in de Madrileense 4-3-3 is nu Vinicius Junior het zo goed doe top links. “Hazard kan op de linkerflank spelen, maar we moeten zien of hij ook op rechts uit de voeten kan. Gisteren sprak ik nog met een speler en die vertelde mij iets zeer interessant: Een speler die niet boos wordt omdat je hem wil veranderen, dat is geen voetballer. Wel, ik ging met hem akkoord. En ik zei hem dat hij boos moest zijn op de coach, niet de persoon.”

Ancelotti liet tussendoor ook nog weten dat Gareth Bale alvast niet zal spelen dit weekend. “Hij heeft nog maar één keer met de groep meegetraind. Dat hij is opgeroepen voor Wales? We zijn verplicht om hem naar daar te laten gaan, maar niemand zal hem pushen.”