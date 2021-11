Hongaarse premier Orbán biedt Westen route voor migranten aan

Hongarije had in 2015 veel meer asielzoekers per duizend inwoners dan de meeste andere EU-landen. De regering van Orbán heeft het inmiddels vrijwel onmogelijk gemaakt asiel te krijgen in het land. Migranten worden vooral aan de zuidgrens met Servië tegengehouden en meteen teruggestuurd. Maar volgens Orbán kan zijn land ook een corridor maken voor die migranten zodat ze kunnen doortrekken naar het westen van Europa.