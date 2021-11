Agent houdt Kanye West onder schot in Wijnegem: “Ik dacht dat het gedaan was met mij”

Kanye West vertelt in een podcast dat hij tijdens zijn bezoek aan ons land in september staande werd gehouden door een agent met getrokken wapen. “Ik dacht dat dit het einde was”, zegt hij daarover. Politiezone Minos bevestigt het incident en legt uit dat het om een misverstand ging.

“Drie weken geleden trok een agent zijn wapen voor mij”, begint Kanye zijn relaas. “Ik liep rond in België en had mijn zwart masker aan (dat zijn volledige gezicht bedekte, red.). Plots kwam een agent op mij af met zijn pistool in zijn handen. I guess this is it, dacht ik.”

Dat zei de wereldbekende rapper Kanye West donderdag tijdens een tweeënhalfuur durende podcast, getiteld Drink Champs. De podcast werd vermoedelijk een tijdje geleden opgenomen, want Kanye was in september al in ons land. Hij kocht er een luxeloft op de site van zijn goeie vriend Axel Vervoordt.

Lees verder onder de foto

Axel Vervoordt en Kanye West, klaar om de auto in te stappen richting de luchthaven. — © Victoriano Moreno

De wereldberoemde kunsthandelaar en binnenhuisarchitect die een voormalige jeneverstokerij langs het Albertkanaal liet ombouwen tot Kanaal, de grootste particuliere kunstgalerie van het land waarin ook luxueuze woningen en lofts in werden ondergebracht

LEES OOK. Waarom het niet zo’n grote verrassing is dat Kanye West in Wijnegem woont (naast een andere superster?

Communicatieprobleem

Politiezone Minos bevestigt het incident van 5 september. “Het was toen echt een zomerse, warme dag. Het dragen van een mondmasker was geenszins verplicht in open lucht, maar aan het sluizencomplex van Wijnegem (vlakbij kunstgalerie Kanaal, red.) kwam onze hondengeleider doorheen de dag twee gemaskerde mannen tegen”, vertelt commissaris Johan Wonnink van politiezone Minos.

De politie-inspecteur sprak het duo aan en vroeg hem om hun masker af te zetten. Aangezien Kanye West en de tweede persoon — wat later zijn bodyguard zou blijken — geen Nederlands spreken, deden ze niet meteen wat hen opgedragen werd. “Door dat communicatieprobleem en het feit dat zij met twee waren, heeft de collega het wapen getrokken en hen onder schot gehouden”, zegt Wonnink.

Eenmaal Kanye zijn naam liet vallen, werd het misverstand snel uitgeklaard en kon de rust in Wijnegem wederkeren. “Onze collega herkende het gezicht van de man misschien niet, maar de naam natuurlijk wel. Op dat moment hadden wij ook nog geen kennis genomen van het feit dat Kanye West in onze contreien verbleef”, aldus Wonnink.

Zoals de gewoonte is bij de podcast Drink Champs, komen daar de nodige drankjes aan te pas. De rapper spreekt onder meer over zijn moeder en zijn scheiding van Kim Kardashian. Op het einde van de aflevering haalt hij het incident in Wijnegem aan.

bekijk ook

Kanye West onder schot gehouden in Wijnegem: “Het is afgelopen, dacht ik”