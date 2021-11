Helmut Lotti krijgt haatmail en bedreigingen van Beerschot-fans na “onschuldig bedoeld grapje” op sociale media

Helmut Lotti (52) ontvangt haatmail en bedreigingen na het plaatsen van een grapje over voetbalclub Beerschot op de Facebookpagina van Sporza. “Ik dacht altijd dat voetbal een spelletje was, maar voor veel mensen is het duidelijk bloedige ernst”, schrijft hij in een nieuwe reactie.

Afgelopen weekend won Beerschot voor het eerst dit seizoen een competitiewedstrijd. Toen Sporza dat op Facebook postte, reageerde Helmut Lotti op die post met een grapje dat hij ondertussen weer verwijderde. Maar het bleek genoeg om zich de woede van de Beerschot-supporters op de nek te halen. Sindsdien krijgt hij heel wat bedreigingen en haatmail, zo schrijft hij in een nieuwe reactie.

“Ik denk daar echt waar niks van, want ik volg het nationale voetbalcompetitievoetbal niet zo. Ik zou niet eens weten of ze (Beerschot, nvdr) dit seizoen misschien al de nodige dosis pech hebben gehad, waardoor ze nu pas een wedstrijd konden winnen”, schrijft Lotti. “Maar sinds mijn onschuldig bedoeld grapje, dat ik trouwens over eender welke ploeg zou hebben gemaakt waarover Sporza het zou hebben gehad in dat vorig bericht, word ik nu bestookt met haatmail én ben ik zelfs al bedreigd. Ik dacht altijd dat voetbal uiteindelijk slechts een spelletje was, maar het blijkt voor veel mensen bloedige ernst. Ik begrijp dat niet zo goed, maar begrijp wel dat het zo is. Dus ik ga mijzelf hier niet meer laten zien. Ik ben mijn leven nog niet beu.”