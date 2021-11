Verdwijningszaak na 38 jaar opgelost? Stoffelijke resten in nationaal park zijn hoogstwaarschijnlijk van vermiste Duitse man

Het lichaam dat vorig jaar door een wandelaar is aangetroffen in een nationaal park in het Amerikaanse Colorado, is wellicht dat van een ervaren Duitse bergbeklimmer die 38 jaar spoorloos verdween. Dat heeft de politie daar bekendgemaakt. Het lichaam kon nog niet geïdentificeerd worden, maar de politie zegt overtuigd te zijn dat het om Rudi Moder gaat.

Het was een wandelaar die in augustus 2020 op menselijke resten stootte in Rocky Mountain National Park in het Amerikaanse Colorado. Die resten lagen in de buurt van heel wat puin dat achtergebleven was na een lawine van enige tijd terug. Door de bosbranden en de vele sneeuw waar de hulpdiensten sindsdien mee geconfronteerd werden, kon de vondst niet afdoende onderzocht worden. Maar afgelopen zomer lukte het wel. Op de plaats waar de wandelaar de resten vond, troffen agenten ski’s, stokken, schoenen en persoonlijke items aan die wellicht aan Rudi Moder toebehoren. Het lichaam zou dus best van hem kunnen zijn, denkt de politie.

Rudi Moder was een 27-jarige ervaren bergbeklimmer en trekker uit Duitsland die 38 jaar geleden, in februari 1983, spoorloos verdween tijdens een vierdaagse tocht door Rocky Mountain National Park. Zijn huisgenoot had hem als vermist opgegeven, maar de zoektocht leverde niets op door de grote hoeveelheden sneeuw in het gebied. Dagenlang werd gezocht, zowel te land als in de lucht en ook tijdens de lente en de zomer, maar meer dan een brooddoos en een slaapzak werd niet gevonden.

Het lichaam kon nog niet officieel geïdentificeerd worden, maar de Amerikaanse politie is ervan overtuigd dat het om de Duitser gaat. Zijn lichaam zal gerepatrieerd worden naar Duitsland in een nieuwe poging om aan de hand van zijn gebit tot identificatie over te gaan.