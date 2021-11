Hein Vanhaezebrouck ziet zijn spelers te vaak in dezelfde val trappen: “Dan heb je toch mankementen”

LEES OOK. Buffalo’s overwinteren zeker na late gelijkmaker van Tarik Tissoudali: “Invallen en scoren is altijd lekker”

Daags na het 1-1 gelijkspel stond de Gentse spelersgroep alweer op het trainingsveld. “Er is niet onmiddellijk schade te melden, het viel vandaag best mee”, klonk Hein Vanhaezebrouck alvast hoopvol gestemd. “Het was natuurlijjk ook niet de meest intense wedstrijd, de duels vielen best mee. Hierdoor was er niet zoveel blikschade. Soms heb je in een wedstrijd ontzettend veel contacten en tackles. Er was daarvoor volgens mij teveel verschil tussen de teams, wij waren te sterk voor hen.”

Voor de interlandbreak trekt AA Gent dus naar Seraing en na de onderbreking volgen er duels tegen Zulte Waregem en Standard. Drie opdrachten waar de Gentse burger op flink wat puntenoogst mikt: “Ik hoop altijd dat het moment aangebroken is om een reeks neer te zetten maar volgens mij hebben we meer punten gehaald tegen de ploegen uit de top-8. We verloren dan wel tegen Sint-Truiden en Oostende maar ook tegen Kortrijk, hoewel die voor ons staan. Tegen Antwerp en Union verloren we wel onterecht, anders hadden we telkens gewonnen tegen clubs uit de top-acht.”

“Vooral in het begin hadden we het heel moeilijk tegen die zogenaamd kleinere ploegen. Tegen Cercle liep het bijvoorbeeld ook moeizaam. Toen misten we natuurlijk wel heel wat jongens. In België zie je eigenlijk ook nooit grote cijfers in duels tussen topteams en ploegen uit de lagere regionen. Dat is eigen aan de moeilijkheidsgraad van de Belgische competitie.”

In tegenstelling tot enkele weken geleden oogt de personele weelde bij de Buffalo’s bijzonder groot. Dat opent volgens HVH zeker perspectief: “Je verwacht dat je – als je een volledig fitte kern hebt – beter voor de dag komt. Ongedacht of je nu tegen een defensief of offensief sterke ploeg komt te staan. Bij tien afwezigen weet je anderzijds ook dat je allicht niet over je volledig potentieel beschikt.”

“Soms zit dat ingebakken bij bepaalde jongens”

“Dat zag je ook bij ons, alhoewel we daar niet teveel over geklaagd hebben. Maar er is een verschil tussen een niveau halen en punten halen. Dat is nog een probleem”, kaart de Gentse coach een oud zeer aan. “Het volstaat niet om beter te zijn of meer kansen te creëren dan de tegenstander. Je moet een resultaat boeken. Dat is hetgeen we te vaak missen.”

Het gebrek aan efficiëntie, zowel defensief als offensief komt dan snel aan bod: “Als dezelfde dingen telkens terugkomen, dan heb je toch mankementen. Tegen Union hebben we bijvoorbeeld voor de vierde keer al niet gescoord. Dat moet zeker beter. Maar bij dat eerste doelpunt zijn we ook niet scherp genoeg, dat moet ook beter. Dat is ons ook al vaker gebeurd, hoewel het defensief al stabieler is. We krijgen bovendien wel vaker een penalty maar geven er ook al eens weg. Daardoor geef je volgens mij snel zeven à acht punten weg.”

“Gisteren had ik hen nog expliciet gewaarschuwd, toch maken we weer een onnodige fout net buiten de zestien. Die spits kapt naar zijn mindere linkervoet en toch haal je hem onderuit, hoewel hij puur rechtsvoetig is. Vervolgens trapt Natcho op de paal. Het is dus een combinatie van allerlei zaken die terugkeren. Dan moet je je daar vragen bij stellen of dit wel zal verdwijnen. Soms zit dat ingebakken bij bepaalde jongens.”

Vorige week miste Vadis Odjidja nog een strafschop. Geen primeur voor de Buffalo’s dit seizoen en daarom nam de Gentse technische staf dit onderwerp ter harte: “Die strafschoppen gaan nog niet een eigen leven leiden in de groep. Sommige spelers stellen zich daar geen vragen bij. Die jongens moeten natuurlijk wel op het veld staan. Sommigen twijfelen dan weer wel. Daarom hebben we dit met de staf in handen genomen en zullen we hier meer op oefenen. Sommige jongens voelen zich alvast aangesproken, op langere termijn kan dit dan ook alleen beter worden.”

Aan de einder doemt ondertussen ook alweer het vooruitzicht van de wintermercato maar HVH is daar nog niet mee bezig: “Nee, want deze groep moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Elke groep heeft zijn mankementen. Elke speler heeft mindere punten. Toch moet je in staat zijn om een resultaat te boeken met dit team. Als je natuurlijk hierdoor matchen niet wint, dan zit iedereen met een vergrootglas op die elementen. We moeten onszelf beter gaan belonen.”