Wouter Vrancken op zijn hoede voor STVV: “Hun resultaten geven een vertekend beeld”

16 op 18 (KV) tegenover 5 op 18 (STVV). Op vlak van vormpeil heeft KV Mechelen morgen weinig te vrezen van de Limburgse bezoekers. De Truienaren konden al vier wedstrijden op rij niet meer winnen, terwijl KV bezig is aan een reeks van zeven wedstrijden (inclusief beker) zonder nederlaag. Toch verwacht Wouter Vrancken zich aan een moeilijke wedstrijd. “Als Truienaar volg ik de wedstrijden van STVV op de voet. Ik vind dat hun resultaten een vertekend beeld geven. Tegen Anderlecht (2-2, red.) verdienden ze de overwinning en ook tegen Club Brugge (1-2 verlies, red.) hebben ze zich knap herpakt na de rust. Hollerbach heeft er een goed geheel van gemaakt. Als ploeg zijn ze moeilijk te ontwrichten en in de aanval hebben ze met Hara en Suzuki twee gevaarlijke spitsen. We zullen honderd procent klaar moeten zijn, op vlak van kwaliteit én mentaliteit. In een thuismatch willen we absoluut voor de overwinning gaan, maar makkelijk wordt het niet.”

Een wedstrijd tegen STVV blijft nog altijd speciaal voor Vrancken. “Ik woon in Sint-Truiden en ik heb er ook zeven jaar gevoetbald. Veel vrienden en familie van mij zijn supporter van STVV. Mijn vrouw en mijn dochters zijn nu wel supporter van KV, maar in mijn schoonfamilie zullen er ook zeker een aantal zijn die straks voor STVV supporteren.”

Drie internationals

Met de selectie van Kerim Mrabti voor de Zweedse nationale ploeg ontving KV deze week verrassend goed nieuws. “Een mooie beloning, waar hij terecht heel erg blij mee was”, vertelt Vrancken. “Hij verdient het ook. Sinds Kerim bij ons is heeft hij zowel op als naast het veld een positieve invloed op de groep. We zijn allemaal blij voor hem. Spelen voor je land blijft toch één van de mooiste dingen in het voetbal.” Naast Mrabti vaardigt KV volgende week nog twee andere internationals af. Samuel Oum Gouet werd opgeroepen voor Kameroen en Dirk Asare voor de U18 van België.

Van Damme mikt op januari

De situatie in de Mechelse ziekenboeg blijft ongewijzigd voor het duel tegen STVV. Engvall traint mee met de groep maar zit nog niet in de selectie. “We willen hem eerst ritme laten opdoen in een oefenwedstrijd tegen Virton (volgende week donderdag, red.).” Op de terugkeer van Thibaut Peyre (achillespees) en Joachim Van Damme (pubalgie) blijft het langer wachten. “Peyre is bezig op het veld maar het is moeilijk inschatten wanneer hij opnieuw beschikbaar zal zijn. Voor de terugkeer van Van Damme mikken we op januari. Hij beseft nu zelf ook dat hij fysiek helemaal klaar moet zijn om zeker niet opnieuw te hervallen. Hij staat er goed in.” Verder is ook Yannick Thoelen (knie) nog onbeschikbaar. De jonge Maxime Wenssens (19) zal tegen zijn ex-club STVV op de bank zitten als tweede doelman.