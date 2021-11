Aderlating voor Standard: Rouches missen ook Abdoul Tapsoba tegen Club Brugge

Het slechte nieuws houdt niet op voor Luka Elsner, want ook Abdoul Tapsoba is nu geblesseerd uitgevallen. “Hij kreeg een trap op de dij en dinsdag op training had hij last aan de spieren. Na de echo werd duidelijk dat hij niet in actie zal komen en ook de interlandverplichtingen met zijn land moet overslaan”, legt trainer Luka Elsner uit.

Dat de 20-jarige vleugelspits ontbreekt tegen Club Brugge is een aderlating voor Standard. Tapsoba was de laatste weken in betere doen en had met zijn snelheid een belangrijk wapen voor de Luikenaars moeten zijn. “We hebben nog andere spelers, zoals Denis Dragus, die diepgang kunnen brengen”, zegt Elsner.

De Sloveense T1 moet het zondag op Jan Breydel ook al doen zonder Klauss (geelgeschorst), Amallah (geblesseerd) en Peeters (zenuwbacterie). Kostas Laifis keert allicht terug in de kern, maar een basisstek is zo goed als uitgesloten. De Cyprioot lag immers negen weken buiten strijd.

Daartegenover staat dat Merveille Bokadi klaar lijkt om te starten. “Hij heeft bewezen dat hij er staat”, aldus Elsner. “Aan ons om in te schatten of hij al een uur kan spelen. Bope heeft een interessant profiel, maar we willen hem niet in een oncomfortabele positie brengen. Hij is er wel bijna. Ondanks alle afwezigen geloof ik in een goed resultaat zondag. Ik zag deze week een scherpe groep op training”, aldus Elsner.