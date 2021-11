Burgemeester van Bergen pikt overbevolking in gevangenis niet langer en onderneemt actie

De burgemeester van Bergen, Nicolas Martin, wil komaf maken met de overbevolking in de gevangenis van zijn stad. Tegen 15 november moet de populatie via gevangenentransfers teruggebracht worden van 394 tot 301.

In de gevangenis van Bergen zitten op dit moment 346 mannen, terwijl er plaats is voor 274. Bij de vrouwen verblijven zelfs bijna dubbel zoveel gevangenen dan voorzien: de maximumcapaciteit is 27, er zitten er 51.

Voor burgemeester Nicolas Martin (PS) is de maat vol. De omstandigheden zijn onveilig en onhygiënisch. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de gevangenen en het personeel, maar voor de hele samenleving, vindt hij.

Afbouwen

Martin vaardigde donderdag een politiedecreet uit om de gevangenispopulatie tegen 15 november af te bouwen tot de maximumcapaciteit. De lokale politie moet de transfers van gevangenen in goede banen leiden. Hoe Martin de overplaatsingen wil organiseren en naar waar de gedetineerden worden overgeplaatst, is niet duidelijk.

Staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) belooft vrijdag in La Dernière Heure dat er een nieuwe gevangenis in Bergen komt. Daarvoor is een budget van 80 miljoen euro voorzien, verzekert zijn kabinet. De nieuwe gevangenis zou wel pas over tien jaar af zijn, maar intussen komt er een investering van een half miljoen euro om dit en volgend jaar allerhande onderhouds- en renovatiewerken in de gevangenis van Bergen te financieren. Onder meer de noodverlichting, de wasserij, de verwarmingsketel en de psychiatrische vleugel zouden onder handen worden genomen.

Martin reageert sceptisch. “Ik neem het met een korreltje zout. Wat is er precies aan van dat project, is er al een federale beslissing?” De Bergense burgervader stelt zich ook vragen over het budget en de timing. “Die lijken mij problematisch”, klinkt het.