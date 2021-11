Firmino ruim een maand out, kansen voor Origi bij Liverpool

Liverpool-aanvaller Roberto Firmino liep een hamstringblessure op in het Champions League-duel met Atlético Madrid(2-0) en zal minstens een maand out zijn. Dat liet Liverpool-coach Jürgen Klopp weten tijdens zijn persconferentie voor het duel tegen West Ham United van zondag. “Bobby moeten missen is een serieuze domper”, zei de Duitse coach.

Firmino zal ook de duels met Brazilië tegen Colombia en Argentinië missen en wordt in de nationale ploeg vervangen door Vinicius Jr. van Real Madrid.

De afwezigheid van Firmino is slecht nieuw voor Liverpool, maar kan tegelijk kansen bieden aan Divock Origi, die opnieuw is opgeroepen voor de Rode Duivels. In het duel tegen Atlético Madrid was Origi de vervanger van Firmino toen die tien minuten voor tijd uitviel. (vdm)