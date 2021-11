St. Pauli ziet duel uitgesteld door 18 (!) coronabesmettingen bij tegenstander

Het duel in de 2. Bundesliga tussen leider Sankt Pauli en SV Sandhausen is uitgesteld door een coronagolf bij de bezoekers. Liefst 12 spelers en 6 personeelsleden van Sandhausen testten positief op het coronavirus.

Sandhausen houdt onvoldoende spelers over om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan en dus heeft de liga het duel uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Het is hoogst opmerkelijk dat er een dergelijk aantal mensen in één club positief testen. Maar clubarts Nikolaus Streich benadrukt dat de vaccinatiegraad in de club erg hoog is en dat de meeste positief getesten geen of nauwelijks symptomen vertonen.(vdm)