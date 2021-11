Een migrant probeert via een vislijn aan boord te klimmen. Een Nederlandse vissersboot redde woensdag zo’n dertig migranten op het Kanaal. — © Cornelis Vrolijk

Controles in de laadruimtes van vrachtwagens met speurhonden en warmtecamera’s legden de klassieke smokkelroute naar het Verenigd Koninkrijk droog. Een recordaantal migranten kiest daarom vandaag voor de route op zee. Ze verstoppen zich in de duinen en lopen ’s nachts het strand op met een gammel bootje. De kans op slagen is groot. Tenzij het geïmproviseerde bootje zinkt.