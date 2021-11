Zuhal Demir gaat niet naar klimaattop in Glasgow wegens coronabesmetting op kabinet

Vlaams klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) trekt zondag niet naar Glasgow voor de klimaattop. Haar kabinetschef is besmet met het coronavirus, en dus is internationaal reizen uitgesloten voor Demir.

Nu Vlaanderen een klimaatplan heeft, zou Zuhal Demir vanuit haar functie als minister van Omgeving (N-VA) met dat plan onder de arm naar de klimaattop in Glasgow trekken. Maar dat gaat niet door, zo wordt ons bevestigd vanop haar kabinet. De kabinetschef van de minister heeft positief getest op het coronavirus, en Demir heeft daar de voorbije week contact mee gehad. Internationaal reizen is daardoor uitgesloten.

De minister zit in quarantaine en wacht het resultaat van haar coronatest af. De vergaderingen op de klimaattop zal ze wel digitaal trachten bij te wonen. “Daarvoor wordt alles nu in gang gezet”, klinkt het op haar kabinet.

“Dit is rot”, zegt de minister in VTM nieuws. “Maar de regels zijn er voor iedereen. Dus ik kan niet naar Glasgow afreizen. Alle vergaderingen die ik heb gaan we omzetten naar digitale zodat ik er toch een beetje bij kan zijn.” Symptomen heeft ze naar eigen zeggen niet.