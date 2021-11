VS

George Clarence Seitz ging naar de kapper in Queens en kwam nooit meer terug. Dat was in 1976. Donderdag kondigde de politie van New York aan dat de verdwijning was opgelost, en dat een moordverdachte werd gearresteerd. Het is een onwaarschijnlijk verhaal, want na bijna veertig jaar was iedereen Seitz al vergeten. Behalve één vrouw, die als klein kindje getuige was geweest van de gruwelmoord.